Задержка авиарейса Волгоград-Анталья превысила сутки

Рейс U6 1849 авиакомпании «Уральские авиалинии» из аэропорта Волгограда перенесли с 12:05 18 июня на 02:30 20 июня. Посадка запланирована на 01:50. Задержка вылета составляет более 33 часов. Соответствующая информация размещена на электроном табло Гумрака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Для получения внятных пояснений от перевозчика пассажирам пришлось вызывать полицию, сообщил V1.RU. По данным издания, представители авиакомпании длительное время не давали конкретные ответы, ограничиваясь формальными переносами времени вылета. Лишь после вмешательства полиции группу пассажиров разместили в гостинице на ул. Хорошева.

Причина задержки, по одной из версий, стала неисправность самолета после прибытия из Антальи. Требуется дополнительная деталь. На горячей линии перевозчика задержку связали с беспилотной опасностью. Согласно данным РСЧС, режим БПЛА в Волгоградской области отменен 18 июня в 05:58 — за шесть часов до планового вылета.

Пассажирам дважды выдавали сухой паек и воду. В зале ожидания низкая температура, выдано ограниченное количество пледов. Часть пассажиров находилась в аэропорту ночью.

По данным сайта аэропорта, тот же рейс в Анталью запланированный на 09:30 20 июня задерживается до вечера. Посадка запланирована только на 18:50.

Также, согласно табло, задерживаются сегодняшние рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия» в Москву. DP 6968 перенесен с 21:50 19 июня на 01:00 20 июня, а FV 6422 — с 23:10 на 02:55.

Нина Шевченко