2,2 млрд рублей потратят на ремонт трасс в Саратовской области в 2027-2028 годах

Упрдор «Нижне-Волжское» объявило аукционы по ремонту федеральных дорог в Саратовской области на общую сумму 2,2 млрд руб. Четыре таких тендера размещены на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko Фото: t.me / omelnichenko

По самому крупному контракту стоимостью около 1,3 млрд руб. подрядчик должен отремонтировать 15 км трассы Р-22 «Каспий» на участке с 600-го по 615-й км. Приступить к работам нужно 1 апреля 2028 года, а завершить их 30 ноября.

Еще почти 895 млн руб. по остальным трем контрактам предусмотрены на устройство защитных слоев на участках трассы Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград»: с 186-го по 209-й км, с 209-го по 2016-й км и с 266-го по 279,75-й км. Общая протяженность работ составит около 44 км.

По двум из договоров к работам нужно приступить 1 апреля 2027 года, а сдать объекты 30 сентября 2028-го. По еще одному контракту срок исполнения установлен с 1 апреля 2028-го по 30 сентября.

Нина Шевченко