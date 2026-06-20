Пермский завод оспаривает доначисление таможенных пошлин на 21,4 млн рублей в суде

ООО «Пермцветмет» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской таможне. Как следует из материалов дела, заявитель требует признать недействительными решения таможенного органа, которыми компании были доначислены пошлины и налоги на сумму 21,4 млн руб.

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Параллельно с этим истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решений таможни. В обоснование требований заявитель указал, что непринятие судом обеспечительных мер повлечет причинение ООО значительного технологического ущерба. По данным истца, исполнение таможенных решений может нарушить непрерывность производственных процессов и порядок выплаты заработной платы сотрудникам. При этом истец указал, что в случае отказа в удовлетворении изначальных требований компания располагает достаточными активами для уплаты доначисленных пошлин. Суд ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворил. Следующее заседание по делу назначено на 9 июля.

Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. Согласно Rusprofile, 0,04% долей компании принадлежат бизнесмену Алексею Журавлеву, еще 0,04% — Анне Лященко. Остальные владельцы этого ООО не раскрываются. Ранее оно принадлежало господину Журавлеву и американской компании Maltese Investors LLC. Чистая прибыль общества в 2025 году составила 150 млрд руб., выручка — 4,5 млрд руб.