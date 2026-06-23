В Прикамье вырос уровень распроданности жилых площадей

Распроданность жилых помещений с вводом до конца текущего года составляет 58%. При этом в мае прошлого года этот показатель соответствовал 54%. Об этом сообщает портал «Движение.ру». По данным аналитиков, ряд регионов, напротив, демонстрирует заметно резкое ухудшение динамики. Например, в соседней Свердловской области распроданность с вводом до конца текущего года за год снизилась с 64% до 55% (–9 п.п.). В антирейтинг также попали Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика.

В Москве показатель распроданности по домам с вводом в текущем году снизился с 74% в мае 2025 года до 71% в мае 2026-го (–3 п.п.), но остается заметно выше среднероссийского уровня. Московская область также показала умеренное снижение — с 60% до 58% (–2 п.п.).

«В 2020–2024 годах доля проданных площадей к моменту ввода оставалась заметно выше и находилась в диапазоне 59–68%. Снижение до 53% в мае 2026 года иллюстрирует системное ухудшение баланса спроса и предложения в новостройках при сохранении внушительных объемов строительства», — отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Напомним, в январе — мае 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию было сдано 7749 квартир общей площадью 646,8 тыс. кв. м. Это составило 81,8% к вводу жилья в январе — мае 2025 года. При этом индивидуальными застройщиками введено в действие 448 тыс. кв. м, что на 15,5% меньше аналогичного периода предыдущего года.