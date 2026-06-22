Пермский разработчик музыкальных приложений закончил год с убытками

Пермское ООО «Эназа Аппс» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка выросла на 166% — с 285 до 757,3 млн руб. При этом прошлый год общество закончило с убытком в размере 47,2 млн руб. Годом ранее компания демонстрировала прибыль 58,6 млн руб. Себестоимость продаж выросла более чем втрое — до 732,1 млн руб.

ООО «Эназа Аппс» было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания принадлежит двум пермским предпринимателям Думитру Врабие (90%) и Дмитрию Исаеву (10%). Согласно информации в соцсетях компании, Enaza разрабатывает сервисы и приложения в сфере компьютерных игр и музыки. Основными проектами разработчиков являются музыкальное приложение Enaza Apps и GamersBase — платформа дистрибуции компьютерных игр. Отмечается также, что команда Enaza начитывает более 80 специалистов.