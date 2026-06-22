Пермская «дочка» «Газпрома» собирается добиваться банкротства «Соликамскбумпрома»

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» намерено обратиться с заявлением о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром». Соответствующее сообщение появилось в «СПАРК-Интерфакс». Сумма требований не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что сейчас в арбитражном суде рассматриваются четыре иска ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» к АО «Соликамскбумпром» на общую сумму 251,4 млн руб. В апреле этого года компания добилась взыскания с предприятия и ООО «Соликамская ТЭЦ» в общей сложности 680,3 млн руб.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, является крупнейшим поставщиком газа в регионе. Само ООО было зарегистрировано в 2001 году, управляет им Сергей Черезов.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Основная часть акций предприятия принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года СБП было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината ранее сообщили несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние.