В Черноземье 23 июня ожидается пасмурная и теплая погода, до +25°C

Во вторник, 23 июня, жителей Черноземья ожидает пасмурная и теплая погода. Возможны кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +14°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +25°C, вечером столбик термометра опустится до +23°C, ночью будет +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +25°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем повысится до +25°C, вечером будет +22°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем — +25°C, вечером будет +22°C, а ночью температура опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером будет +22°C, ночью — +15°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова