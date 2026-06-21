В Черноземье 22 июня ожидается пасмурная погода и дождь, до +27°C

В понедельник, 22 июня, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода и дождь. Температура будет варьироваться от +17°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +21°C, днем потеплеет до +27°C, вечером столбик термометра опустится до +23°C, ночью будет +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +24°C, вечером она составит +23°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +21°C, днем повысится до +25°C, вечером будет +20°C, а ночью температура понизится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +24°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +21°C, днем поднимется до +24°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером будет +21°C, ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова