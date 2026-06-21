Черноземье 21.06.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 22 июня Австралийский доллар 51,4440 Английский фунт 97,3287 Белорусский рубль 26,3298 Гонконгский доллар* 93,6722 Дирхам ОАЭ 19,9970 Доллар США 73,4390 Евро 84,1684 Индийская рупия** 77,7350 Казахстанский тенге** 15,0573 Канадский доллар 51,9701 Китайский юань 10,8060 СДР 99,8315 Сингапурский доллар 56,8281 Турецкая лира* 15,8658 Украинская гривна* 16,3537 Шведская крона* 76,6248 Швейцарский франк 91,1267 Японская иена** 45,5775 *За 10. **За 100.