В Черноземье 21 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +23°C

В воскресенье, 21 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +14°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра опустится до +21°C, ночью будет +14°C. Ветер до 7 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +19°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +18°C, днем повысится до +23°C, вечером будет +21°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +21°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +17°C, днем — +21°C, вечером будет +19°C, ночью — +14°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова