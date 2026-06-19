Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 20–21 июня

Австралийский доллар 51,4440
Английский фунт 97,3287
Белорусский рубль 26,3298
Гонконгский доллар* 93,6722
Дирхам ОАЭ 19,9970
Доллар США 73,4390
Евро 84,1684
Индийская рупия** 77,7350
Казахстанский тенге** 15,0573
Канадский доллар 51,9701
Китайский юань 10,8060
СДР 99,8315
Сингапурский доллар 56,8281
Турецкая лира* 15,8658
Украинская гривна* 16,3537
Шведская крона* 76,6248
Швейцарский франк 91,1267
Японская иена** 45,5775

*За 10. **За 100.