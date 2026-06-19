Отчисленного студента УрФУ обязали заплатить 400 тыс. руб. за военную подготовку

Сысертский районный суд обязал бывшего курсанта Уральского федерального университета (УрФУ) возместить государству расходы, затраченные на его военную подготовку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о студенте, который проходил обучение по специальности «Транспортные средства специального назначения» в военном учебном центре при УрФУ. Суд установил, что курсант был отчислен с третьего курса за неуспеваемость без уважительных причин: с осени 2020 года у него имелись академические задолженности, при этом он не предпринимал попыток их ликвидировать и не выполнял учебный план.

Бывший курсант пытался оспорить условия договора о военной подготовке и формулировку расторжения контракта, однако суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований. Договор признан заключенным в установленном порядке, а процедура отчисления — законной.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика почти 400 тыс. руб. в пользу федерального бюджета.

Полина Бабинцева