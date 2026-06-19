Липецкую учительницу осудили за пощечины первоклассникам

В Липецке учительнице начальных классов вынесли приговор за пощечины двум первоклассникам. За ненадлежащее исполнение обязанностей педагога ей назначили штраф в 40 тыс. руб. (ст. 156 УК РФ предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы). Это решение вынес мировой судья судебного участка № 1 Левобережного округа Липецка, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2024 года педагог после конфликта между первоклассниками ударила одного из них ладонью по лицу. Кроме того, в марте 2025-го, находясь с учениками первого класса в школьной столовой, осужденная ударила ладонью по лицу девочку, которая потребовала выдать ей сок вместо компота.

В пресс-службе уточнили, что вина подсудимой подтверждается свидетельскими показаниями и материалами уголовного дела. Сама учительница вину не признала.

В апреле 2025-го один из мировых судов Бутурлиновского района Воронежской области вынес приговор бывшему инструктору местного интерната по труду Андрею Лазневу и его супруге Евгении. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) им назначили штрафы в 100 тыс. и 90 тыс. руб. соответственно. По версии следствия, работники интерната в 2021–2022 годах применили к ребенку физическую силу путем его фиксации за руки и ноги на кровати без матраса и постельных принадлежностей. Обвиняемые сфотографировали его и распространили снимок вместе с другими изображениями в СМИ.

Мария Свиридова