Бывший глава Крымского района Кубани Лесь не смог оспорить изъятие активов

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение об обращении в казну имущества Сергея Леся, бывшего главы Крымского района, а также его родственников. По официальным данным, в деле идет речь об активах стоимостью не менее 420 млн руб., СМИ сообщали о том, что цена конфискованного приближается к 2 млрд руб.

Сергей Лесь был арестован 11 октября 2025 года при попытке скрыться, увозя с собой денежные средства в сумме 105 млн руб. и 12 кг золота, переплавленного в железнодорожные костыли. Главе муниципалитета вменили в вину злоупотребление полномочиями при распределении земельных участков.

Одновременно с возбуждением уголовного дела прокуратура подала в суд иск об обращении в доход РФ незаконно приобретенных активов. По данным надзора, с июня 2017 по октябрь 2025 года Сергей Лесь использовал свои полномочия для нелегального обогащения, оформляя имущество на доверенных лиц и родственников. Чиновник и его окружение приобрели 99 объектов недвижимого имущества, включая участки с торговыми и офисными центрами, кафе и ресторанами, а также 13 транспортных средств.

Иск прокуратуры рассматривал Геленджикский городской суд, который 12 декабря 2025 года вынес решение об изъятии имущества бывшего чиновника и его близких. Краевой суд отклонил жалобу ответчиков, решение вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар