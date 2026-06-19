Бывший глава Крымского района Кубани Лесь не смог оспорить изъятие активов
Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение об обращении в казну имущества Сергея Леся, бывшего главы Крымского района, а также его родственников. По официальным данным, в деле идет речь об активах стоимостью не менее 420 млн руб., СМИ сообщали о том, что цена конфискованного приближается к 2 млрд руб.
Сергей Лесь был арестован 11 октября 2025 года при попытке скрыться, увозя с собой денежные средства в сумме 105 млн руб. и 12 кг золота, переплавленного в железнодорожные костыли. Главе муниципалитета вменили в вину злоупотребление полномочиями при распределении земельных участков.
Одновременно с возбуждением уголовного дела прокуратура подала в суд иск об обращении в доход РФ незаконно приобретенных активов. По данным надзора, с июня 2017 по октябрь 2025 года Сергей Лесь использовал свои полномочия для нелегального обогащения, оформляя имущество на доверенных лиц и родственников. Чиновник и его окружение приобрели 99 объектов недвижимого имущества, включая участки с торговыми и офисными центрами, кафе и ресторанами, а также 13 транспортных средств.
Иск прокуратуры рассматривал Геленджикский городской суд, который 12 декабря 2025 года вынес решение об изъятии имущества бывшего чиновника и его близких. Краевой суд отклонил жалобу ответчиков, решение вступило в силу.
Сергей Лесь, бывший глава Крымского района Краснодарского края, был задержан 11 октября 2025 года при попытке скрыться от следствия. При нем обнаружили около 100 млн рублей и 10-12 кг золота. 12 октября 2025 года суд арестовал его по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (по ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Задержание Леся стало результатом событий, начавшихся в сентябре 2025 года, когда межрайонная прокуратура подала иск о взыскании имущества к нему, его родственникам и знакомым. Ему вменялось злоупотребление полномочиями при распоряжении муниципальной собственностью, включая продажу земельных участков без торгов по заниженной цене. После задержания и возбуждения уголовного дела Сергей Лесь покинул свой пост 20 октября 2025 года, написав заявление об отставке по собственному желанию. Уже 13 октября и.о. главы Крымского района был назначен Станислав Казанжи, который до этого курировал вопросы строительства и ЖКХ.
Позднее, 23 декабря 2025 года, по делу, связанному с Сергеем Лесем, был задержан и глава города Крымска Янис Будагов. Ему вменили незаконное распоряжение земельным участком стоимостью 120 млн рублей, который был выведен из муниципальной собственности в интересах лиц, подконтрольных Сергею Лесю.
Процесс изъятия активов Леся и его семьи проходил через Геленджикский городской суд, который в декабре 2025 года удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры. В итоге было изъято 99 объектов недвижимости общей площадью более 149 тыс. кв. м, 13 транспортных средств и 87 млн рублей.