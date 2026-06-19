Пляжная зона в Загородном парке Самары растянется почти на 400 метров

На пляж Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк) завезли 4 тыс. тонн песка. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Пляжная зона растянется почти на 400 м. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, в парке поставят 76 единиц пляжного оборудования: от кабинок для переодевания и шезлонгов до буйков и спасательных вышек. Оборудование появится в июне, когда разравняют песок.

Минприроды обустроит деревянные настилы, чтобы отдыхающие смогли комфортно пройти от лестницы до воды.

Руфия Кутляева