В Самарской области осужденному опасному рецидивисту отказали в смягчении режима

Суд в Самарской области отказал заключенному, отбывающему наказание за особо тяжкие преступления, в изменении вида исправительного учреждения. На процессе надзорное ведомство возражало против перевода осужденного в колонию строгого режима. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина был осужден Самарским областным судом в 2023 году. Следствие установило, что в ноябре 2008 года он обманным путем проник в жилище ранее незнакомой местной жительницы, нанес ей побои, задушил и похитил 50 тыс. рублей. Суд квалифицировал его действия по статьям о разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.

При вынесении приговора было учтено наличие особо опасного рецидива — ранее фигурант уже был судим за корыстные преступления. Ему назначено 19 лет колонии особого режима.

В 2026 году осужденный попытался добиться перевода в колонию строгого режима, но прокуратура возражала против этого. В надзорном ведомстве отметили, что за время пребывания в исправительном учреждении мужчина систематически нарушал режимные требования и неоднократно подвергался взысканиям. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Георгий Портнов