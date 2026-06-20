Денис Мантуров посетил авиационный завод в Ульяновске

Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил производственную площадку филиала АО «Ил» — завод «Авиастар» в Ульяновске. Визит состоялся 19 июня в рамках рабочей поездки главы региона. Вместе с первым замглавы правительства там находились полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Алексей Русских и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Участники мероприятия приняли участие в праздновании 50-летия Ульяновского авиационного промышленного комплекса. Также на церемонию прибыл глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Завод «Авиастар» является ключевым активом отрасли и входит в структуру холдинга АО «Ил».

Евгений Чернов