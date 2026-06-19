Силовики накрыли подпольную нарколабораторию в Белоярском районе

Сотрудники ФСБ и полиции Свердловской области пресекли работу подпольной нарколаборатории в Белоярском районе. В ее организации подозревается 53-летний житель Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам полковника, спецоперация была проведена по итогам тщательной разработки после получения оперативных данных о наркотрафике в крупных размерах в этом жилом секторе.

Установлено, что подпольное производство действовало с ноября 2025 года. По данным полиции, фигурант приобрел старый дом специально для маскировки преступной деятельности и лично осуществлял полный цикл производства смертельного синтетического вещества. Готовая продукция распространялась через тайники в ближайших лесопарковых зонах.

В ходе обыска полицейские изъяли на месте около 23 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и емкости с прекурсорами. «Ранее не судимый хозяин злачного объекта, юрист по образованию, взят под стражу. Ведется расследование»,— резюмировал полковник Горелых.

Полина Бабинцева