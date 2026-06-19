Суд обязал мэрию Перми изменить формулировку увольнения экс-главы района

Ленинский райсуд удовлетворил административный иск городской прокуратуры к администрации Перми об изменении формулировки увольнения бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, согласное решению, он должен быть уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Напомним, господин Дробинин возглавлял район с октября 2021 года по конец января 2024-го и покинул должность после истечения срока контракта. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к мошенничеству и получении взятки. Решением апелляционной инстанции бывший чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура посчитала, что в действиях Дмитрия Дробинина на посту главы имел место конфликт интересов. Таким образом его увольнение в связи с истечением срока трудового договора является незаконным. Сам господин Дробинин вину по уголовному делу не признавал. Аналогичную позицию он занял по отношению к административному иску надзорного органа.