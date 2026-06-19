Основной объем продукции «Тольяттиазота» уйдет на российский рынок

Российский рынок остается приоритетным для ОХК «Уралхим», куда входит «Тольяттиазот». Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель совета директоров корпорации Дмитрий Татьянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ

В апреле этого года правительство РФ продлило квоты на экспорт азотных (их основное производство ОХК сконцентрировано на ТОАЗе) и сложных удобрений (в их состав входит несколько компонентов). В настоящее время общий объем экспортной квоты составляет около 18,7 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 10,6 млн т, для сложных — более 8 млн т.

«Отрасль уже адаптировалась под этот механизм и выстроила производственно-логистические цепочки исходя из существующих экспортных лимитов. Механизм квот сегодня воспринимается как привычный регуляторный фон: его отмена не изменит наших приоритетов по обеспечению отечественного АПК необходимыми удобрениями, а сохранение квот не блокирует наше развитие. Вне зависимости от того, будут ли квоты продлены или отменены, поставки на внутренний рынок останутся для нас безусловной первостепенной задачей», — заявил господин Татьянин.

АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в группу «Уралхим». Завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата карбамида, расположенных на производственной площадке площадью более 600 га. Мощности ТОАЗа позволяют обеспечить 18% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.

Евгений Чернов