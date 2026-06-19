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«Метран Проект» разработал комплексную анализаторную систему для выпуска аммиака

Инжиниринговая компания «Метран Проект» завершила сборку технологической анализаторной системы, предназначенной для работы на установках производства аммиака. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, интегрированный в единый блок-контейнер. Сообщает пресс-центр промышленной группы.

По сообщению компании, мобильный блок длиной более 16 м предназначен для обеспечения всех аналитических задач предприятия. В состав оборудования включены газоанализаторы различных типов, в том числе инфракрасные и лазерные приборы, масс-спектрометр и анализатор серы.

Технической особенностью проекта стало использование нержавеющей стали для корпусных элементов и материалов для устойчивости к коррозии.

Внешние подключения выведены на наружную стену анализатора, чтобы упростить монтаж устройства. Система безопасности включает в себя датчики контроля газовой среды, противопожарные извещатели и систему индикации аварийных ситуаций.

Евгений Рыженьков

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