Подростков, обвиняемых в нападении на жителей Перми, отправили под домашний арест

Свердловский суд Перми отправил под домашний арест двух четырнадцатилетних подростков, напавших на местных жителей в Свердловском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский краевой суд Фото: Пермский краевой суд

Ранее следователь СУ СКР предъявил подросткам обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

О нападении подростков рассказал в соцсети один из пострадавших. По его словам, утром 14 июня на перекрестке улиц Революции и Островского на них с другом «налетела группа подростков от пяти до семи человек, лет по 15–17. Напали без единого слова. У одного была цепь, у кого-то металлический прут. Может, еще у кого-то были какие-то предметы. Мы отбились, отбежали, но они догнали снова. Меня сбили с велосипеда, навалились несколько человек сразу, били руками и ногами». Пострадавшие обратились в травматологию и в полицию.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Полицейские с помощью видеокамер установили личности нападавших.