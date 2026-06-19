«Оренбург» сыграет в Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком», «Рубином» и «Родиной»
В пятницу, 19 июня, в Москве состоялась жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Коллективы лиги распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф турнира.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Футболисты «Оренбурга» попали в группу А, где сыграют с действующим победителем турнира московским «Спартаком», казанским «Рубином» и столичной «Родиной».
Наивысшим достижением оренбургской команды в Кубке России является выход в полуфинал турнира в сезоне-2014/2015.