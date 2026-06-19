«Акрон» узнал соперников в Пути РПЛ Кубка России по футболу

В Москве состоялась жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Коллективы лиги распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тольяттинский «Акрон» попал в группу D, где его соперниками станут московские ЦСКА и «Локомотив», а также «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира столичная команда обыграла «Краснодар».

Андрей Сазонов