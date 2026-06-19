Заведующая поликлиникой под Пензой заплатит 550 тысяч за фиктивные больничные

В Пензенской области заведующую поликлиникой Каменской ЦРБ Валерию Егорову суд оштрафовал на 550 тыс. руб. и на три года лишил права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в сфере медицины. Женщину обвинили во взятке за выдачу фиктивных больничных листов (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующую поликлиникой в Каменке признали виновной в получении взяток

Фото: vk.com / kamcrb Заведующую поликлиникой в Каменке признали виновной в получении взяток

Фото: vk.com / kamcrb

По данным суда, с июля 2024-го по март 2025-го госпожа Егорова получила 38 тыс. руб. за содействие в незаконном оформлении восьми больничных листов. При этом медосмотров пациент не проходил и признаков заболеваний не имел. Установлено, что подсудимая незаконно давала указания своим подчиненным открывать, продлевать и закрывать листки нетрудоспособности.

Сумму ущерба конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова