В рамках благотворительной акции сотрудники «Россети Тюмень» сдали более 50 литров крови

В регионах Западной Сибири прошла пятая донорская акция «Одной крови». В рамках инициативы энергетики «Россети Тюмень» за неделю сдали более 50 литров крови для медицинских учреждений Тюмени, Ишима, Тобольска, Нефтеюганска, Нягани, Урая, Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Всего в 11 городах участниками проекта стали 155 доноров, в том числе 30 человек – впервые.

Мероприятие прошло под эгидой Года единства народов России и стало символом объединения и солидарности разных национальностей в вопросе помощи нуждающимся. Большинство участников акции – обладатели самой распространенной и востребованной в России II группы крови с положительным резус-фактором, а 10 % доноров – носители «универсальной» I группы с отрицательным резус-фактором, которую в экстренных ситуациях можно переливать любому пациенту. В ходе благотворительного проекта часть энергетиков также зарегистрировалась в качестве доноров костного мозга – это поможет спасти жизни онкопациентов.

«Люди часто боятся становиться донорами костного мозга, путая его со спинным. На самом деле костный мозг является органом кроветворения: производится клетками крови и формирует иммунную систему. Самый распространенный способ его получения – сдача гомопоэтических клеток из вены. Процедура похожа на обычную донацию, но занимает больше времени», – рассказал заведующий отделением переливания крови, врач-трансфузиолог Ноябрьской ЦГБ Константин Кашин.

Энергетики регулярно оказывают помощь благотворительным организациям и участвуют в проектах, направленных на поддержку нуждающихся. В качестве волонтеров ежегодно выступают порядка 1000 работников «Россети Тюмень». Только за 2025 год компания поддержала более трех десятков муниципальных, региональных и федеральных инициатив.

АО «Россети Тюмень»