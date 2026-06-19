Таможня через суд требует с перекупщика и владельцев авто из Оренбуржья 13 млн рублей

Оренбургский районный суд начнет рассмотрение административного иска о взыскании задолженности по утильсбору. Истцом выступает таможенный орган, который требует с продавца и владельцев авто более 13 млн руб. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Ответчик, следует из материалов дела, в 2023 году задекларировала ввоз двух машин в Россию для личного использования, дополнительно оплатив утильсбор по льготной ставке. Вскоре стало известно, что оба автомобиля вскоре после растаможивания она продала другим лицам. На этом основании истец утверждает, что продавец не имела права на льготу, поскольку ввоз был осуществлен для перепродажи.

Таможенный орган пересчитала сбор, итоговая сумма с учетом пеней превысила 13 млн руб. Их истец планирует взыскать как с перекупщика, так и с новых владельцев машин. На данный момент решается вопрос о принятии заявления к производству.

Яна Вежлева