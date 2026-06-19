Оренбургское УМВД сообщило о 30 уголовных делах о преступлениях в сфере ЖКХ

В Оренбургской области сотрудники УМВД представили итоги работы подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции с начала 2026 года. По результатам ведомства, в регионе было возбуждено 30 уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ.

Большая часть преступлений совершается при оформлении недействительных договоров и актов приемки сделанных работ с другими организациями. Таким образом фигуранты дел незаконно присваивают средства из бюджета, которые в дальнейшем тратят на свои нужды.

Одним из преступников стал предприниматель из муниципального центра области. Фигурант выполнял контракт по сносу имущества и предоставил фиктивные документы о размещении стройотходов на территории полигона. Средства из бюджета, которые ранее выделили на работы, были похищены бизнесменом. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент расследование продолжается.

Яна Вежлева