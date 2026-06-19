Оренбургское УМВД сообщило о 30 уголовных делах о преступлениях в сфере ЖКХ
В Оренбургской области сотрудники УМВД представили итоги работы подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции с начала 2026 года. По результатам ведомства, в регионе было возбуждено 30 уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ.
Большая часть преступлений совершается при оформлении недействительных договоров и актов приемки сделанных работ с другими организациями. Таким образом фигуранты дел незаконно присваивают средства из бюджета, которые в дальнейшем тратят на свои нужды.
Одним из преступников стал предприниматель из муниципального центра области. Фигурант выполнял контракт по сносу имущества и предоставил фиктивные документы о размещении стройотходов на территории полигона. Средства из бюджета, которые ранее выделили на работы, были похищены бизнесменом. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент расследование продолжается.