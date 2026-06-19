Южноуральцы перевели киберпреступникам свыше 1,1 млрд рублей в 2026 году

За пять месяцев 2026 года жители Челябинской области перевели дистанционным мошенникам более 1,1 млрд руб. Показатель снизился примерно на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регионального ГУ МВД РФ, киберпреступники совершенствуют обманные схемы, выбирая в качестве жертв наиболее уязвимые категории граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из наиболее уязвимых категорий стали родственники участников СВО. Злоумышленники используют многоуровневые сценарии: представляются руководителями и под предлогом проверки кадров убеждают перейти по фишинговой ссылке. Далее к схеме подключаются сообщники. Назвавшись лжесиловиками, они обвиняют жертву в утечке данных или финансировании терроризма. Потерпевших убеждают снять наличные средства, включая социальные выплаты, и передать их курьеру.

Традиционной мишенью мошенников остаются пенсионеры. В 2026 году участились случаи обмана под предлогом дистанционного перерасчета пенсий от имени Социального фонда РФ или предоставления льгот на услуги ЖКХ. Целью преступников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» для последующего оформления кредитов.

Также полиция отмечает тенденцию вовлечения несовершеннолетних в преступные цепочки в качестве курьеров. Подростков вербуют через соцсети для инкассации и перевода похищенных денег за процент от суммы. В МВД напоминают, что подобные действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и влекут за собой уголовную ответственность.

Евгений Рыженьков