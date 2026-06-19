В Самаре арестовали директора фирмы, обманувшего участников СВО на 2,1 млн рублей

Железнодорожный районный суд Самары заключил под стражу 45-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении участников специальной военной операции и их родственников. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с мая 2024 по октябрь 2025 года подозреваемый, который является директором фирмы и индивидуальным предпринимателем, под различными предлогами похищал деньги военнослужащих и членов их семей. Размер ущерба по каждому эпизоду, по версии следствия, составил от 200 до 300 тыс. рублей.

В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд учел, что подозреваемый может оказать давление на потерпевших, чтобы заставить их изменить показания и уничтожить доказательства. Кроме того, выяснилось, что предприниматель причастен к совершению других преступлений в Самаре.

Георгий Портнов