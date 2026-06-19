Почему ремонт на теплосетях может затягиваться – комментируют энергетики «Т Плюс»

В Пермский филиал «Т Плюс» регулярно обращаются горожане с вопросами о переносе сроков завершения работ на трубопроводах. Чтобы прояснить ситуацию, энергетики подготовили обзор ключевых факторов, которые влияют на продолжительность ремонтов.

Большое число выявляемых повреждений. Тепловые сети Перми существенно изношены, и для их качественной подготовки к зиме нужно одновременно выявить и оперативно устранить много утечек. Технологический процесс подготовки трубопроводов, проверки и повторного запуска занимает много времени.

Длительные процедуры согласования. Перед началом раскопок необходимо получить разрешения от владельцев земельных участков, а если повреждение обнаружено под дорогой – ещё и согласовать работы с ГИБДД.

Сложность обнаружения дефектов. Поскольку большая часть сетей проложена под землёй, на поиск точного места утечки уходит много времени – сначала проводится диагностика, затем выполняются вскрышные работы.

Посторонние объекты в охранных зонах. В трёхметровой зоне вдоль трасс нередко располагаются киоски, шиномонтажные мастерские или стихийные парковки, что серьёзно затрудняет оперативный доступ к коммуникациям.

Последовательное включение участков. Согласно нормативам промышленной безопасности, специалисты могут запустить отремонтированный отрезок только после устранения всех дефектов и проведения повторных испытаний.

«Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки города к зиме 2025/26. Они позволяют проверить надёжность труб и гарантировать стабильную подачу тепла и горячей воды в дома жителей. Энергетики делают всё возможное, чтобы завершить ремонты в кратчайшие сроки», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Дополнительную информацию о работе тепловых сетей и ЦТП можно получить по телефону тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98 или через портал tss.tplusgroup.ru.

Где будут проходить гидравлические испытания Гидравлические испытания 22.06.2026-26.06.2026 ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 65а, 67, 69, 71, 71/1, 75; ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а; ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; ул. Астраханская, 4, 6, 8; ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58; ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20; ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8; ул. И. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Л. Липатова, 3. Гидравлические испытания 22.06.2026-06.07.2026 проспект Декабристов, 12а, 16, 18; ул. А. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б; ул. Самолётная, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5; ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а; ул. Спартаковская, 1, 4, 7, 8, 14; ул. Л. Толстого, 2, 6; ул. Д. Левченко, 31; ул. Малая, 1, 3; ул. Красных Командиров, 7; ул. Танкистов, 35, 37; ул. Д. Писарева, 1, 1а, 2а, 25, 25б, 27а, 28, 29в, 29б; ул. Д. Карбышева, 41, 47а, 47б; ул. Ново-Гайвинская, 82; ул. Памирская, 28, 32а; ул. Социалистическая, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 24, 24а, 26, 28; ул. Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17; ул. Томская, 30, 32, 34, 41. Гидравлические испытания 24.06.2026-08.07.2026 ул. Газеты «Звезда», 60; ул. П. Осипенко, 41а, 43, 44; ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84; ул. 25-го Октября, 101, 106, 107; ул. А. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135; ул. Екатерининская, 165, 167, 169, 171, 177, 198, 200, 202, 210; ул. Пермская, 224, 226, 228; ул. Л. Голева, 2, 2а; ул. В. Блюхера, 7а, ул. Грузинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; ул. Кронштадтская, 4, 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53; ул. П. Малкова, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; ул. Г. Плеханова, 46, 51в, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73; ул. Рабочая, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 13, 15, 19, 21, 23, 25; ул. Академика Вавилова, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

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