Шадринцу дали 15 лет за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Суд в Курганской области признал виновным 39-летнего жителя Шадринска в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2009 году, краже и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что в начале июня 2009 года в селе Чаши Каргапольского округа житель региона пришел к пожилой сельчанке домой, чтобы занять денег. Когда она отказала, он убил ветерана и несколько раз ударил ее сына-инвалида ножом и взятым на месте утюгом. Осмотрев дом, злоумышленник похитил найденные 14 тыс. руб. Посчитав, что от нанесенных травм сын погибшей тоже скончается, он скрылся с места преступления. Вскоре социальный работник обнаружил тело сельчанки и ее сына. Но состояние здоровья родственника погибшей, осложненное травмами, не позволило его допросить и установить убийцу. Уголовное дело приостановили.

В 2025 году материалы дела вновь изучили и исследовали улики. На предмете, который злоумышленник использовал как оружие, нашли ДНК. Выяснилось, что оно принадлежит 39-летнему жителю Шадринска. Кроме того, нашли свидетелей, опознавших его как преступника. Задержали подозреваемого 2 декабря 2025 года.

Виталина Ярховска