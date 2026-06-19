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В Самарской области суд обязал снести два дома, расселенные 10 лет назад

Приволжский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Хворостянского района о принуждении снести многоквартирные дома, признанные аварийными и непригодными для проживания. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в 2016 году два многоквартирных дома, расположенных в сельском поселении Соловьево, были признаны непригодными для проживания и расселены. Однако мер по сносу аварийных строений не принято.

Руфия Кутляева