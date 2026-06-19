В Самарской области суд обязал снести два дома, расселенные 10 лет назад
Приволжский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Хворостянского района о принуждении снести многоквартирные дома, признанные аварийными и непригодными для проживания. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как уточняют в надзорном ведомстве, в 2016 году два многоквартирных дома, расположенных в сельском поселении Соловьево, были признаны непригодными для проживания и расселены. Однако мер по сносу аварийных строений не принято.