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Под Саратовом проверяют детсад из-за неоказания помощи ребенку с отеком Квинке

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после публикаций в соцмедиа о неоказании медпомощи ребенку в частном детском саду в Энгельсе. У воспитанника на протяжении двух часов был аллергический отек, сообщили в надзорном ведомстве.

Частный детсад в Энгельсе проверяют после госпитализации воспитанника

Частный детсад в Энгельсе проверяют после госпитализации воспитанника

Фото: СК РФ

Частный детсад в Энгельсе проверяют после госпитализации воспитанника

Фото: СК РФ

По предварительным данным, 5 июня сотрудники детского сада не приняли мер к оказанию первичной помощи двухлетнему ребенку с отеком Квинке и не проинформировали родителей о его состоянии. Воспитанника госпитализировали уже после прихода его матери.

Следственное управление СК России по Саратовской области организовало процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Марина Окорокова