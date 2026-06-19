Под Саратовом проверяют детсад из-за неоказания помощи ребенку с отеком Квинке

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после публикаций в соцмедиа о неоказании медпомощи ребенку в частном детском саду в Энгельсе. У воспитанника на протяжении двух часов был аллергический отек, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Частный детсад в Энгельсе проверяют после госпитализации воспитанника

Фото: СК РФ Частный детсад в Энгельсе проверяют после госпитализации воспитанника

Фото: СК РФ

По предварительным данным, 5 июня сотрудники детского сада не приняли мер к оказанию первичной помощи двухлетнему ребенку с отеком Квинке и не проинформировали родителей о его состоянии. Воспитанника госпитализировали уже после прихода его матери.

Следственное управление СК России по Саратовской области организовало процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Марина Окорокова