Российский университет транспорта требует с ММК-Метиз 225 млн рублей

Российский университет транспорта подал иск к АО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод „ММК-Метиз“». Сумма претензий составляет 224,8 млн руб., сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Учреждение требует с предприятия компенсировать нарушение исключительного права на изобретение. Какая именно разработка имеется в виду, неизвестно. Однако вуз указывает, что ссылается на подп. 2 ст. 1406.1 ГК РФ, где сумма возмещения убытков составляет двукратную стоимость права использования изобретения. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству. Предварительное заседание назначено на 12 августа 2026 года.

Виталина Ярховска