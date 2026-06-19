Мэрия субсидирует кстовский водоканал для предупреждения банкротства

Администрация Нижнего Новгорода намерена предоставить субсидию МУП «Городской водоканал» города Кстово в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности. Постановлением от 17 июня утвержден порядок предоставления субсидии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток предприятия в 2025 году превысил 90 млн руб.

Муниципальное предприятие вошло в казну Нижнего Новгорода с 2026 года после объединения областного центра с Кстовским округом.

Галина Шамберина