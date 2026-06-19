Власти Абзелиловского района обязали оборудовать бесплатный пляж на Якты-Куле

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Башкирии оставила без удовлетворения апелляционную жалобу администрации Абзелиловского района, подтвердив законность решения районного суда о принудительном создании муниципального пляжа у озера Якты-Куль.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, основанием для судебного разбирательства послужила проверка прокуратуры района, организованная после публикаций в СМИ о небезопасном состоянии прибрежной зоны. Как установили надзорные органы, территория в 300 м западнее деревни Якты-Куль годами используется населением для купания и отдыха стихийно. При этом разрешений на водопользование оформлено не было, а санитарное состояние воды и почвы в этом месте никто не исследовал.

Абзелиловский райсуд, куда обратилась районная прокуратура, выяснил, что местные власти не определили сроки купального сезона на данном участке, не создали спасательные посты с аттестованными сотрудниками, не обеспечили территорию средствами связи и электромегафонами. Кроме того, на пляже отсутствуют общественные туалеты, урны и кабинки для переодевания. Границы зоны отдыха не закреплены и не обозначены на местности. Решением суда районной администрации было поручено исправить ситуацию.

Представители администрации пытались оспорить иск, заявляя, что на озере Якты-Куль уже имеется шесть оборудованных коммерческих пляжей и обустройство еще одного нецелесообразно. Но суд отметил, что наличие платных зон отдыха не снимает с муниципалитета обязанности обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Организация бесплатного муниципального пляжа в месте, где граждане купаются стихийно и массово, является прямой обязанностью органов местного самоуправления, пояснил суд.

Олег Вахитов