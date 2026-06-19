Пермский «Молот» продлил контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Молот» продлил контракт с нападающим Артуром Ярашевым. Игрок является воспитанником пермской школы хоккея. Прошедший сезон стал для него вторым во Всероссийской хоккейной лиге. Суммарно в рамках ВХЛ 23-летний форвард провел 17 матчей, в которых набрал один балл (0+1) за результативность.

Ранее «Молот» заключил соглашения с новичками. Защитник Вадим Чеботарев перешел в Пермь из нефтекамского «Тороса». Суммарно в рамках ВХЛ 26-летний защитник сыграл 115 матчей, в которых набрал 9 (1+8) баллов по системе «гол+пас».

Ряды «Молота» пополнил также Роман Опалев. В сезоне-2022/2023 в составе новокузнецкого «Металлурга» он стал обладателем бронзовых медалей ВХЛ, а спустя два года завоевал Кубок чемпиона России вместе с ХК «Торпедо-Горький».

Суммарно в рамках ВХЛ 29-летний форвард провел 423 матча, набрав 254 (78+176) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности «+23».

Также стало известно, что воспитанник пермского хоккея Дмитрий Аржанов уходит из «Молота» и продолжит карьеру в другом клубе. Ранее покинул команду многолетний капитан Арсений Ерохин.