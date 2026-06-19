Назначен Челябинский прокурор режимных объектов

Челябинским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен Александр Пронин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В органах Александр Пронин служит более восьми лет. Работал помощником прокурора Ленинского района Магнитогорска. Был прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса регионального ведомства. С декабря 2025 года занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Челябинска.

Виталина Ярховска