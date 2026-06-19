Птицефабрику довели до гниения

Линдовская птицефабрика вошла в процедуру банкротства за долги по налогам, а ее владелец, депутат заксобрания Нижегородской области Игорь Гордеев подал жалобы на ООО «Агросфера НН» — инвестора из Луганска, которому он хотел продать обремененное долгами предприятие. Сделка не состоялась, и теперь нижегородский предприниматель считает луганских предпринимателей рейдерами, которые не платили ему за аренду и не возвращают фабрику. В компании утверждают, что Игорь Гордеев не хочет принимать фабрику и всячески препятствовал их работе, запросив непомерно высокие суммы по аренде. Весь трудовой коллектив был уволен, а жители Линды страдают от того, что на территории обезлюдевшего предприятия долгое время гниют отходы переработки птиц. В «Агросфере НН» пообещали вывезти контейнеры с протухшими остатками в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Линдовская птицефабрика - племенной завод» 18 июня вошло в процедуру наблюдения. На банкротство сельхозпредприятия подала заявление налоговая служба. Арбитражный суд признал обоснованными требования налоговиков о задолженности птицефабрики почти на 50 млн руб.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», последние месяцы вокруг не работающей птицефабрики развивается конфликт между ее акционером, депутатом заксобрания Нижегородской области Игорем Гордеевым и компанией «Агросфера НН», учредителем которой выступает предприниматель из Луганской народной республики Денис Щеткин.

С луганским инвестором Игорь Гордеев еще в прошлом году пытался договориться о продаже своего бизнеса, попавшего из-за большой кредитной нагрузки в тяжелое финансовое положение. Однако сейчас «Агросферу НН» владелец птицефабрики иначе как «рейдерами» не называет.

«В октябре прошлого года мы сдали предприятие в аренду компании “Агросфера НН”, которая собиралась развивать Линдовскую птицефабрику, работая на ней с дальнейшим выкупом. Люди оказались, на мой взгляд, очень непорядочные. Они не просто отказались от сделки, а еще и начали гадить. На территории убойного цеха складируют кишечники, отходы убоя птицы. На мой взгляд, там лежит порядка 60 тонн, все это гниет и тухнет. На сегодняшний день они площадку нам не вернули. Мы обратились с жалобами в природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор и ветеринарную службу. Фабрику довели до ужасного состояния. На мой взгляд, это какая-то диверсия со стороны этой компании. Бьем во все колокола»,— рассказал Игорь Гордеев.

По его словам, ООО «Агросфера НН» не платила арендную плату на протяжении шести месяцев, потом арендатор какие-то деньги заплатил, но не уходит с территории Линдовской птицефабрики, где гниют тонны отходов. Предприятие сейчас не работает: около 500 человек, перешедшие на работу из прежнего юридического лица птицефабрики в новое ООО, были уволены. «Договор аренды площадки истек 11 июня. Мы еще продлевали аренду для того, чтобы они вывезли свою продукцию. Но вместо этого они протушили забитую птицу и уклоняются от передачи нам предприятия», — рассказал нижегородский депутат.

У инвестора своя версия конфликта. Гендиректор «Агросферы НН» Сергей Галицкий утверждает, что собственник сам уклоняется от подписания приемки птицефабрики.

«Мы с 10 апреля пытались передать площадку Гордееву, но он всеми возможными способами не принимал ее из-за мелких дефектов. Мы в одностороннем порядке составили акты, зафиксировали, что они не хотят принимать от нас ключи. Что касается отходов – собственник птицефабрики нам максимально препятствовал. Мы еле-еле смогли забить птицу, которая просидела в корпусах. Он нам останавливал убой, перекрывал дороги, писал заявление в полицию, что мы якобы пытались украсть моторы, а мы просто сложили их на склад. Полиция разбиралась с этими заявлениями, но состава преступления не нашла»,— рассказал Сергей Галицкий.

По его мнению, у компании не сложились отношения с Игорем Гордеевым, потому что владелец птицефабрики увеличил стоимость аренды до 31 млн руб. «Агросфера НН» не могла заработать такую сумму, а договор аренды заканчивался. Поэтому компания была вынуждена уволить всех 500 сотрудников, сделав им все положенные выплаты и 11 июня ушла с площадки. «В июне мы даже продлевали аренду еще на два дня, чтобы вывезти остатки продукции. За эти два дня Гордееву заплатили миллион. Что касается отходов, мы перевезли их на территорию цеха утилизации. В течение следующей недели все вывезем. Наведем там идеальный порядок», — пообещал директор компании.

Пока стороны решают кто из них прав, а кто виноват, жители Линды жалуются на сильный неприятный запах гниющих отходов переработки птицы. Они даже приглашали к себе тележурналистов, чтобы зафиксировать антисанитарию в поселке.

Роман Кряжев