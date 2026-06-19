В театре кукол Екатеринбурга показали челябинский спектакль «Аистенок и Пугало»

Екатеринбургский театр кукол стал одной из площадок, где прошла акция «Театральный поезд». В малом зале представили спектакль Челябинского театра кукол имени Вольховского «Аистенок и пугало» режиссера-кукольника Валерия Вольховского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

Постановка раскрывает тему дружбы через отношения раненого Аистенка и Пугала, который помогает ему перезимовать вдали от сородичей. С приходом весны окрепший птенец оказался на распутье: улететь за остальными или остаться жить со своим другом.

Декорации в этой философской истории передают серость осени, жестокую зимнюю вьюгу и легкое дыхание весны. Со сцены актеры-кукольники рассказывают зрителям всех возрастов о добре и зле, предательстве и благородстве, о настоящей дружбе, любви и преданности.

В мае стартовала масштабная акция «Театральный поезд», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД). Проект охватил всю страну: в Москву из Владивостока и Севастополя выехали два тематических поезда. В каждом городе-остановке был организован двухдневный фестиваль. В июне «Театральный поезд» прибыл в Екатеринбург. Среди участников мероприятия были театры Челябинска, Кургана и Шадринска. Труппы представили свои спектакли на площадках Театра современной хореографии «Провинциальные танцы», Свердловской Детской филармонии, Екатеринбургского театра кукол, Екатеринбургского театра юного зрителя и Дома Актера. Екатеринбургские кукольники, в свою очередь, отправились на «Театральном поезде» в Пермь и Киров с постановкой «Раз краска, два краска».

По словам руководителя литературно-драматической части екатеринбургского театра кукол Семена Вяткина, акция представила уникальную возможность для зрителей, когда можно посмотреть спектакли из разных городов. «Мы обогащаемся культурно и просто по-человечески. На мой взгляд, люди, которые ходят в театр, не способны на плохие поступки. Здесь мы пробуждаем в людях эмпатию. В театре кукол происходит удивительная штука — мы жалеем неодушевленные предметы. Вот это волшебство кукол»,— добавил он.

София Паникова