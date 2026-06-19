В Карабаше прошли антитеррористические учения со штурмом оборонного предприятия

С 18 по 19 июня 2026 года в Карабаше прошли тактико-специальные учения по пресечению террористического акта. Площадкой стало предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

По легенде учений 19 июня в 9:00 в полицию Карабаша поступил сигнал от службы охраны завода о проникновении диверсанта. Злоумышленник, замаскированный под сотрудника предприятия, пытался вмешаться в производственный процесс одного из цехов. При попытке задержания сотрудниками безопасности он оказал вооруженное сопротивление и скрылся, предварительно заложив на территории объекта самодельное взрывное устройство.

В результате имитации подрыва на одном из участков предприятия возник пожар площадью 200 кв. м. Подразделения МЧС России провели эвакуацию персонала и ликвидировали открытое горение. По условиям легенды пострадавших нет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что «террорист» действовал в связке с пособником. Оба фигуранта были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджеры, где получали инструкции по изготовлению взрывчатки и организации диверсий. Местонахождение условных преступников было обнаружено в частном жилом доме.

Для нейтрализации диверсантов организовали штурм здания силами сводного боевого подразделения спецназа УФСБ и Росгвардии с применением бронеавтомобилей. В ходе боестолкновения два вооруженных преступника были нейтрализованы.

В антитеррористических учениях приняли участие силы УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также подразделения Следственного комитета, ФСИН, ФСО, Пограничной службы ФСБ и антитеррористическая комиссия региона. Основной целью маневров стала отработка защиты объектов ОПК и ТЭК от угроз международных террористических структур.

Евгений Рыженьков