Уфимский микрорайон Кузнецовский затон на сутки останется без воды

Утром 22 июня будет отключено водоснабжение потребителей в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. «Уфаводоканал» объясняет отключение водопроводной линии Д-300 от улицы Пугачева до улицы Бельской запросом управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС).

С 10:00 22 июня до 9:00 23 июня без холодной и горячей воды останутся жилые многоквартирные и частные дома на улицах Булата Имашева, Героя Курбангалеева, Солнечногорской, Пугачева, Академика Гатауллина, Просвещения, Геологов, Испытателей, Бородинской, Героя Зорина, Кузнецовский затон, Бельской, Прибельской, Глухаринной, Вознесенской, Бакинской, Корабельной, а также на бульваре Назара Наджми, Альпийском и Прибельском переулках.

Под отключение попадут школы, детские сады, кафе, автоцентры, магазины и котельные.

На улице Пугачева продолжается реконструкция дороги по заказу УСРДИС.

Идэль Гумеров