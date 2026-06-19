Пермская «Единая Россия» определила делегатов на всероссийский съезд

На конференции регионального отделения «Единой России» определены делегаты, которые представят Прикамье на федеральном съезде партии, где утвердят кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Глава региона подчеркнул, что в списке есть новые лица. Среди них — ветераны СВО, выпускники региональной программы «Герои Прикамья».

По данным регионального портала «Единой России», лидерами внутрипартийного голосования стали исполнительный секретарь местного отделения партии Октябрьского округа Ольга Вшивцова, начальник отдела партийного строительства регионального исполнительного комитета Арсений Коротовских, секретарь местного отделения партии Чернушинского округа Любовь Кузнецова, зампредседателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы Григорий Цепаев.

Кроме того, делегатами съезда являются член бюро высшего совета партии Климов Андрей, члены генерального совета партии Андрей Жуков и Денис Катаев. Заседание состоится в Москве 28 июня.