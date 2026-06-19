Уфимская компания получит 140 млн рублей на разработку станка с ЧПУ

Уфимское ООО «ЕСМ» получит из федерального бюджета 140 млн руб. на разработку серийной модели пятикоординатного шлифовального станка с числовым программным управлением (ЧПУ). Об этом заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Шлифовальный станок планируется использовать в производстве твердосплавного режущего инструмента.

ЕСМ (ElectroChemical Machining) профилируется на электрохимических станках для прецизионной металлообработки и занимается разработкой станков с ЧПУ. До 2017 года в число учредителей компании входило АО «Роснано», а также кипрское Bonavi Properties Limited. Сейчас основным владельцем является Алексей Долгушин.

Идэль Гумеров