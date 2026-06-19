Трех жителей Прикамья, вырубивших лес на 28 млн рублей, отправили на принудительные работы

Осинский суд вынес приговор по уголовному делу отношении троих жителей региона, обвинявшихся в незаконной рубке леса. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как установило следствие, с мая по август 2023 года обвиняемые незаконно вырубили более 2 тыс. куб м. древесины. Сумма ущерба лесному фонду РФ превысила 28 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одному из виновных наказание в виде трех лет шести месяцев принудительных работ со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью, двоим фигурантам по два года принудительных работ со штрафом 300 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью.

Орудия и средства преступления (транспортные средства, в том числе автомобиль КАМАЗ, трактор, а также бензопила) конфискованы в доход государства. С осужденных взыскана сумма причиненного ущерба.