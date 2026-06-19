В Екатеринбурге могут ограничить мобильный интернет во время фестиваля Ural Music Night

Во время проведения фестиваля Ural Music Night-2026 («Уральская ночь музыки») в Екатеринбурге возможны ограничения мобильного интернета. По словам министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, это произойдет, если служба безопасности посчитает нужным.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Безопасность жителей и гостей фестиваля — приоритет. Обновляются инструкции, которые будут применены к действию в случае беспилотной атаки или других возможных опасностей»,— пояснил Илья Марков.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 июня. Более чем на 100 площадках города выступит 2500 музыкантов.

София Паникова