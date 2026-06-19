В Екатеринбурге могут ограничить мобильный интернет во время фестиваля Ural Music Night
Во время проведения фестиваля Ural Music Night-2026 («Уральская ночь музыки») в Екатеринбурге возможны ограничения мобильного интернета. По словам министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, это произойдет, если служба безопасности посчитает нужным.
Зрители во время фестиваля
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Безопасность жителей и гостей фестиваля — приоритет. Обновляются инструкции, которые будут применены к действию в случае беспилотной атаки или других возможных опасностей»,— пояснил Илья Марков.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 июня. Более чем на 100 площадках города выступит 2500 музыкантов.