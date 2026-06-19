Суд обязал АНО «Сота» вернуть в бюджет Самарской области более 28 млн рублей субсидий

В четверг, 18 июня, арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковые требования управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области к АНО «Региональный центр реализации проектов «СОТА». Организации предстоит вернуть в бюджет региона субсидии в размере 28,7 млн руб., сообщает пресс-служба арбитражного суда Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также суд решил взыскать с АНО «Региональный центр реализации проектов „Сота“» 511,9 тыс. руб. в доход федерального бюджета государственную пошлину.

По информации суда, субсидии были предоставлены АНО «Региональный центр реализации проектов „Сота“» в 2023-2024 годах «в целях обеспечения финансовой деятельности, а также на проведение социально-культурных мероприятий». В электронной картотеке суда не указываются подробности, по какой причине организация не смогла освоить субсидии.

АНО «Сота» на своем сайте позиционирует себя в качестве оператора социально значимых мероприятий правительства Самарской области и «ключевой платформы для реализации социально значимых проектов с целью реализации программ социально-экономического развития Самарской области, формирования гражданской активности через вовлечение населения в общественно значимые проекты, повышения социального самочувствия и создания условий для улучшения качества жизни через культурные, патриотические, образовательные и оздоровительные проекты».

Организация была создана в 2021 году. Возглавляла «Соту» по 2025 год Наталья Семенова, с февраля 2025 по май 2026 — руководителем была Ирина Озернова. С 18 мая возглавляет АНО Роман Романенко.

Руфия Кутляева