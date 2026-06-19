В Самарской области обнаружили захоронения, относящиеся к XVIII–XIII векам до нашей эры

В июне археологи обнаружили в логистическом парке «Преображенка-2» захоронения, относящиеся к развитому этапу срубной культурно-исторической общности (XVIII–XIII века до нашей эры). Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, археологи ГБУК «Наследие» проводили раскопки в течение двух лет. Основная их часть завершена. Ученые изучили шесть курганов. Специалисты продолжают изучать обнаруженные во время раскопок материалы. Артефакты поступят в фонды областных музеев и пополнят историческое наследие региона.

«Курганы на территории парка известны с момента его создания. Все работы ведутся строго в соответствии с законом. Это не влияет на график строительства новых объектов и не создает препятствий для реализации инвестиционных проектов на площадке логистического парка», — сообщил генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Руфия Кутляева