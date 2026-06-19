ХК «Трактор» продлил контракт с нападающим Степаном Горбуновым до 2028 года

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил соглашение с нападающим Степаном Горбуновым. Новый контракт с 19-летним воспитанником клуба рассчитан на три года — до конца сезона 2027/2028, сообщает пресс-служба ХК.

Степан Горбунов дебютировал в составе «черно-белых» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2025/2026. К настоящему моменту нападающий провел в лиге 30 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.

Параллельно игрок выступает за челябинский «Челмет» в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). С сезона 2024/2025 он принял участие в 78 встречах, набрав 45 очков (19 шайб и 26 результативных передач).

Евгений Рыженьков